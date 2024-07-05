Евкуров: приказ министра обороны отменил сроки носки формы в зоне СВО

Заминистра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что приказ министра обороны России отменил сроки носки формы в зоне спецоперации.

Он отметил, что в пунктах постоянной дислокации действует определенный срок носки обмундирования, но теперь в зоне специальной военной операции он отсутствует.

Действует это просто - по словам Евкурова, если после, например, штурмовых действий одежда выходит из строя, то военнослужащему должны сразу же, насколько это физически возможно, выдать новый комплект.

Евкуров проверял ход подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа. Он отметил, что опыт спецоперации решающим образом изменил процесс обучения - в соответствии с ним на полигонах было изменено около 80 процентов упражнений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.