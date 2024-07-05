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Евкуров проверил подготовку контрактников на полигонах МВО

Замминистра отдельно отметил качественную подготовку операторов БПЛА с учетом опыта специальной военной операции.
2024-07-05 16:18:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров совершил поездку в войска Московского военного округа (МВО), сообщает оборонное ведомство. Он посетил полигоны, где оттачивают свое мастерство военнослужащие, вновь заключившие контракт.

Евкуров отметил расширение и обновление учебно-материальной базы полигонов. Контрактники тренируются под руководством опытных инструкторов. Занятия проходят с учетом специфики проведения спецоперации. Замминистра отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всем необходимым для выполнения боевых задач.

«В зону СВО они отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования в полном объеме», - подчеркнул Евкуров.

Замглавы оборонного ведомства указал на качественную подготовку операторов дронов. Также на кадрах Минобороны видно, что в ходе тренировки на полигоне военнослужащие стреляют из гладкоствольных ружей, которые могут стать эффективным средством для борьбы с беспилотниками.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Вооруженные силы России для участия в спецоперации записывается около тысячи человек в сутки. Он сказал это на совещании в Минобороны с участием главы ведомства Андрея Белоусова. Всего же в этом году контракты заключили примерно 190 тысяч человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #полигон #МО РФ #евкуров #Контрактники #мво
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