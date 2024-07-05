Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка украинскими боевиками

«Звезда» публикует кадры последствий украинского обстрела. Наш корреспондент Андрей Лазарев работает в Донецке, который оказался под огнем вместе с другими населенными пунктами в ДНР.

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщал о двух погибших в ходе украинского удара и 15 пострадавших.

Враг обстреливает не только территорию ДНР - украинские боевики наносят удары и по Белгородщине. Так, ранее сообщалось, что от атаки дронов на трассе под Белгородом пострадали четыре жителя.

Один из них бросился искать людей в горящем из-за обстрела автосервисе, о чем и рассказал нашему телеканалу.