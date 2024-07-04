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Четыре жителя пострадали при ударе дронами ВСУ по трассе под Белгородом

Среди пострадавших - 12-летний ребенок, получивший ожоги шеи и головы.
Алексей Курильченко 2024-07-04 11:12:14
© Фото: vvgladkov, Telegram

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали участок автодороги Борисовка - Байцуры в Белгородской области, где в этот момент проезжали три гражданских автомобиля. В результате пострадали мирные жители. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что у двух жителей диагностированы баротравмы, еще у одного - ожоги головы и шеи. Ребенок получил контузию.

На том же участке трассы дроном был атакован грузовой автомобиль. Водитель заметил аппарат и притормозил, в результате чего дрон упал на дорогу, повредив кабину. Управлявший грузовиком не пострадал.

Ранее Украина атаковала сразу пять населенных пунктов в Белгородской области. В результате были повреждены частные дома и социальные объекты, а один мирный житель получил ранения.

#в стране и мире #беспилотники #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков
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