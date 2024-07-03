Белгородец рассказал, как бросился искать людей в горящем из-за обстрела автосервисе

Житель Белгорода рассказал «Звезде», как бросился искать людей в горящем автосервисе, который вспыхнул после обстрела украинских боевиков.

«Случился громкий хлопок, обсыпался потолок, и потух свет. Выскочил на улицу и увидел, что горит склад шин. Проверил офис, там находились люди, попросил всех выйти», - рассказал очевидец.

Немногим ранее ВСУ предприняли попытку обстрела Белгорода. Осколки попали в автосервис, начался пожар. Работники быстро среагировали и вывели из горящего здания людей. На настоящий момент огонь ликвидировали.

Местные жители рассказали, что удар стал самым мощным за последнее время. В трех частных домах посечены кровли и фасады, повреждены 27 машин.

ВСУ не раз предпринимали попытки наносить удары по мирному населению Белгорода и Белгородской области. Вчера украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов. В результате пострадал мужчина. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.