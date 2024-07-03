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Белгородец рассказал, как бросился искать людей в горящем из-за обстрела автосервисе

На настоящий момент огонь ликвидирован.
Игнат Далакян 2024-07-03 16:33:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Житель Белгорода рассказал «Звезде», как бросился искать людей в горящем автосервисе, который вспыхнул после обстрела украинских боевиков.

«Случился громкий хлопок, обсыпался потолок, и потух свет. Выскочил на улицу и увидел, что горит склад шин. Проверил офис, там находились люди, попросил всех выйти», - рассказал очевидец.

Немногим ранее ВСУ предприняли попытку обстрела Белгорода. Осколки попали в автосервис, начался пожар. Работники быстро среагировали и вывели из горящего здания людей. На настоящий момент огонь ликвидировали.

Местные жители рассказали, что удар стал самым мощным за последнее время. В трех частных домах посечены кровли и фасады, повреждены 27 машин.

ВСУ не раз предпринимали попытки наносить удары по мирному населению Белгорода и Белгородской области. Вчера украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов. В результате пострадал мужчина. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

#пожар #белгород #Обстрел #наш эксклюзив #автосервис
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