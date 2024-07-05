Борт из Венгрии прилетел во Внуково на фоне слухов о визите Орбана

В московском аэропорту Внуково приземлился самолет из Венгрии, информирует портал FlightAware. По данным сайта, борт HUAF181, вылетевший из Будапешта, пролетел через Словакию, Польшу и Белоруссию и приземлился в Москве в 12.10 по местному времени.

Воздушное судно прибыло в российскую столицу на фоне слухов о визите премьер-министра Виктора Орбана. После прибытия самолета пресс-секретарь венгерского лидера официально подтвердил факт его визита в Москву.

Ранее ряд западных СМИ, в том числе Euronews и Financial Times, сообщили о том, что Орбан якобы совершит визит в Москву. Утверждалось, что это должно произойти 5 июля. Венгерский премьер в эфире радио Kossuth не подтвердил данные утверждения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Орбана нет мандата, который позволял бы ему совершать официальные визиты в Россию от лица Евросоюза, где с июля Венгрия является председателем.