В Генштабе Белоруссии допустили возможность заброски Киевом диверсантов

Киевский режим может забросить на территорию Белоруссии диверсионные группы. Наличие артиллерии и бронетехники ВСУ на границе Минск рассматривает как элемент боевой поддержки. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.

«Нахождение (украинских. - Прим. ред.) подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп», - заявил Куприянюк в ходе брифинга.

На фоне военной активности Украины Минск усиливает свою южную границу, заявил замначальника Генштаба. Он отметил, что на границе сохраняется высокая вероятность провокаций со стороны киевского режима, но ВС Белоруссии вместе с союзниками готовы ответить на них. Куприянюк заявил, что дежурные силы противовоздушной обороны Белоруссии были усилены, также развернуты дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы.

Также Куприянюк заявил о системном наращивании коалиционных сил НАТО у белорусских границ - на территории Польши и стран Балтии развернуто 10 многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тысяч человек.

Напомним, что в конце июня ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы. Командующий белорусскими силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич назвал сложившуюся обстановку напряженной. После этого Белоруссия усилила силы и средства ПВО из-за увеличения числа полетов беспилотников в северной части Украины.

Погранслужба Украины также заявила об укреплении границы с Белоруссией. Там заявили о возможной угрозе со стороны республики, в связи с чем проводятся инженерные работы и на месте присутствует группировка военных.