ВС Белоруссии вывели ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры

Белоруссия усилила силы и средства ПВО из-за резкого увеличения числа полетов беспилотников в северной части Украины, которые ведут разведку в приграничных районах Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии. Принято решении о скоплении сил ПВО в Житомирской области.

Начальник зенитных ракетных войск ПВО республики Беларусь Андрей Северинчик назвал воздушную обстановку напряженной.

«Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве дополнительно наращены силы и средства разведки. Также наращена система постов визуального наблюдения», - говорится в сообщении.

Силы и средства ПВО будут прикрывать южные рубежи и критически важные объекты в Белоруссии. Уточняется, что полеты дежурных экипажей авиации осуществляются круглосуточно.

ВСУ стягивают к белорусским рубежам войска, военную технику, сооружают оборонительные позиции и минно-взрывные заграждения. Таким образом, Киев демонстрирует готовность защищаться.