Песков: действия ВСУ у границ Белоруссии вызывают беспокойство в Кремле

Напряжение обстановки на украинско-белорусской границе вызывает беспокойство не только в Минске, но и Москве. Страны контактируют по линии ведомств по данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Белоруссия - это Союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе по линии специальных служб. Министерство обороны находится в постоянном контакте. Конечно, это (действия ВСУ. - Прим. ред.) причина для беспокойства не только для Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», - заявил Песков.

Представитель Кремля допустил, что Владимир Путин может обсудить ситуацию с Александром Лукашенко в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане, где оба лидера будут присутствовать очно.

Напомним, что в конце июня ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы. Командующий белорусскими силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич назвал сложившуюся обстановку напряженной. После этого Белоруссия усилила силы и средства ПВО из-за увеличения числа полетов беспилотников в северной части Украины.