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ЦАХАЛ нанес серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Под удар израильской авиации попали районы Мейс эль-Джебель и Айта эш-Шаб на юге Ливана.
Марина Крижановская 2024-07-04 23:31:37
© Фото: idfofficial, Telegram

Истребители израильской авиации нанесли удары по инфраструктуре вооруженных формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Как отмечается, ранее оттуда велись обстрелы территории еврейского государства.

Авиаудары пришлись по южной территории соседней с Израилем республики, в частности, по районам Мейс эль-Джебель и Айта эш-Шаб. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«За последние несколько часов истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в районе Мейс эль-Джебель и по военной структуре "Хезболлы" в районе Айта эш-Шаб на юге Ливана», - проинформировало ведомство.

В середине июня Израиль заявил о готовности к полномасштабным боевым действиям в Ливане. При этом 18 июня ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий на «северной арене», которым является Ливан.

Прежние два крупных вооруженных конфликта между Ливаном и Израилем произошли в 2000 и 2006 годах.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ввс израиля
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