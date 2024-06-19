Израиль заявил о готовности к полномасштабным боевым действиям в Ливане

Пятнадцать ракет за час выпустила Хезболла по Израилю. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по объектам шиитов. Тель-Авив заявил, что готов к вторжению и полномасштабным боевым действиям на территории Ливана. При этом Биньямин Нетаньяху потребовал у США немедленно возобновить поставки оружия.

Первая мысль - очередные руины Газы, но это уже совсем другое государство. Последствие израильских обстрелов на юге Ливана: под ударом оказались жилые кварталы. По версии армии обороны Израиля - били с воздуха точечно, по расположениям и складам с боеприпасами Хезболлы.

«Растущая агрессия Хезболлы ведет к более широкой эскалации, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона… Израиль обязан защищать народ Израиля. Мы выполним свой долг», - сказал глава пресс-службы армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Градус политического накала добавляет и глава МИД Израиля: его последнее заявление фактически «казус белли» Бейруту - в контексте термина «тотальная война» Исраэль Кац говорит о том, что Хезболла будет уничтожена, а Ливан серьезно пострадает.

Ливан, по сути, искусственно втянули в противостояние с Израилем еще в середине прошлого века: в 60-х туда массово эмигрировали палестинцы, которые продолжали свою войну против Тель-Авива уже с территории чужого государства. В ответ начались бомбардировки Ливана, что логично привело к формированию широкого исламского сопротивления. 80-ые - первые отряды тогда еще повстанцев Хезболлы, сегодня это не только военное, но и политическое движение внутри ливанского парламента. За последние несколько недель, ситуация на ливано-израильской границе ухудшилась, обстрелы участились.

«Армия обороны Израиля ликвидировала члена Хезболлы на юге Ливана - Мухаммада Мустафу Аюба. Он сыграл ключевую роль в террористических атаках на израильские общины. Мы еще раз говорим, будь то дипломатией или военными средствами, мы помешаем наращиванию военной мощи Хезболлы», - заявил официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер.

Ливанские СМИ сообщают, что через американское посольство в Бейруте Хезболле передан ультиматум - вывести свои подразделения за реку Литани, иначе наземной операции на юге Ливана не избежать. Официального ответа нет, но есть кадры военных репортеров телеканала «Аль Манар»: работа бойцов Хезболлы - оборудованные укрепления словно и есть тот самый сигнал о готовности к длительной обороне.

«Эту войну не оправдать ни с человеческой стороны, ни религией, ни моралью. Мы - люди, и мы должны помогать нашим братьям в Газе. Сейчас мы на передовой и оцениваем каждый наш шаг, каждое действие, чтобы наши усилия смогли оказать реальную и эффективную поддержку, чтобы сократить число погибших и пострадавших мирных жителей сектора Газа», - сказал боец Хезболлы.

На палестинском фронте Израиль удерживает преимущество, но теряет позиции на внешнеполитическом треке. В очередном докладе комиссариата ООН по правам человека, израильскую армию обвинили в систематическом нарушении законов войны. Международное сообщество сожалеет, что Тель-Авив так и не сделал выводы. В столь агрессивной военной риторике Израиля виновен Вашингтон, говорит премьер страны Биньямин Нетаньяху.

«Во время последнего визита госсекретаря Блинкена у нас состоялся откровенный разговор, я сказал ему, что глубоко ценю поддержку, которую США оказали Израилю с самого начала войны. Но я также сказал, что это немыслимо, что все последние несколько месяцев администрация удерживает поставку оружия и боеприпасов Израилю. Мы - ближайший союзник Америки, борющийся за свою жизнь, сражающийся с Ираном и другими нашими общими врагами. Госсекретарь Блинкен заверил меня, что администрация работает день и ночь над устранением этих препятствий. Надеюсь, что это именно так. Во время Второй мировой войны Черчилль сказал Соединенным Штатам: "Дайте нам инструменты, и мы сделаем работу". И я говорю сейчас: дайте нам инструменты и мы закончим работу быстрее», - заявил Нетаньяху.

Союзники расстроились и даже отменили заранее согласованную встречу высокого уровня с представителем Израиля. В Белом Доме обвинения сочли за дерзость и пригрозили последствиями за подобные «трюки».

«Я еще раз повторюсь, у нас есть обязательства по обеспечению Израиля всем необходимым для его защиты от целого ряда угроз. Газа является одной из этих угроз. Тем не менее, прочие угрозы многократно превосходят Газу, с точки зрения серьезности. Есть один конкретный момент, о котором президент публично говорил, речь шла о 2000-фунтовых бомбах и о наших опасениях по поводу их использования в густонаселенных районах. Эти опасения остались», - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В начале мая США действительно приостановили поставку 3,5 тысяч бомб после сокрушительной операции Израиля в Рафахе. Но бизнес для американцев остается превыше всего: ключевые представители демократической партии конгресса США одобрили сделку по продаже оружия Тель-Авиву на сумму более 18 миллиардов долларов. Далее госдеп проведет на капитолийском холме презентацию проекта - и проведут формальное голосование. В случае одобрения, это соглашение станет крупнейшей иностранной поставкой с начала войны Израиля против ХАМАС.

Ранее армия Израиля утвердила планы боевых действий на «северной арене» в Ливане. В рамках оперативного совещания представители ЦАХАЛ сверили и утвердили оперативные планы наступления «на северной арене» в Ливане.