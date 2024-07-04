В ВС РФ для участия в СВО записывается тысяча человек в сутки

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Вооруженные силы России для участия в спецоперации записывается около тысячи человек в сутки. Он сказал это на совещании в российском оборонном ведомстве. Также в этом совещании участвовал министр обороны России Андрей Белоусов.

Медведев резюмировал, что в целом поставленная президентом задача по набору контрактников и добровольцев в войска выполняется. Всего же в 2024 году контракты на военную службу в Вооруженных силах России заключили примерно 190 тысяч человек.

Дмитрий Медведев выразил особую благодарность тем, кто добровольно отправился в зону боевых действий, понимая, с какими трудностями и рисками связана эта служба.

Эти люди, подчеркнул Медведев, защищают Россию на полях сражений, проявляют мужество, стойкость и силу духа, уверенно приближая победу над врагом.

Интересно, что наши ряды пополняются не только из числа тех, кто проживал в РФ до спецоперации. Так, ранее украинский танкист угнал свой танк Т-64 и перешел вместе с ним на сторону России. Недавно сообщалось, что он получил российское гражданство.