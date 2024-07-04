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Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство России

Бывший военнослужащий ВСУ Лихачев обрадовался получению российского паспорта.
Услада Дубинина 2024-07-04 06:45:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Бывшему танкисту ВСУ Лихачеву, который добровольно сдался в плен на Т-64 российским военнослужащим, выдали паспорт РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

«Максим Лихачев получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации», - заявил собеседник агентства.

Лихачёв обрадовался, что стал «частью общества свободной и сильной страны». Он заявил в беседе с ТАСС, что в России есть место помощи для всем нуждающихся.

Напомним, что Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону Вооруженных сил России. Он сам вышел на связь с российскими военнослужащими и заявил, что хочет сдаться. Танкист ночью добрался до передовой, где его встретила группа спецназа.

#в стране и мире #ВСУ #танкист #паспорт #гражданство рф
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