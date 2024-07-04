Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство России

Бывшему танкисту ВСУ Лихачеву, который добровольно сдался в плен на Т-64 российским военнослужащим, выдали паспорт РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

«Максим Лихачев получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации», - заявил собеседник агентства.

Лихачёв обрадовался, что стал «частью общества свободной и сильной страны». Он заявил в беседе с ТАСС, что в России есть место помощи для всем нуждающихся.

Напомним, что Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону Вооруженных сил России. Он сам вышел на связь с российскими военнослужащими и заявил, что хочет сдаться. Танкист ночью добрался до передовой, где его встретила группа спецназа.