Украинский военный угнал танк Т-64 и перешел на сторону России

Украинский танкист Максим Лихачев угнал танк Т-64 и приехал на российские позиции на Донецком направлении, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил России.

Танкист вышел на связь и заявил, что хочет сдаться. Место выхода на передовой оговорили заранее, а саму операцию провели ночью.

Бежать он решил на танке, чтобы не вызвать подозрений у своих. Для боевиков побег выглядел как рядовой выезд Т-64 на задание. Командир группы спецназа, которая встречала украинца, похвалил Лихачева за правильный выбор.

Лихачев родился городе Сватово в ДНР. Во время проведения спецоперации по защите Донбасса украинец находился в Польше, но осенью позапрошлого года вернулся на Украину, где служил в ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало видео беседы со сложившими оружие украинцами. Плененные в Харьковской области ВСУшники рассказали об отсутствии огневых точек, блиндажей, укреплений и низком качестве оборонительных сооружений.

Один из пленных раскритиковал качество окопов и указал на признаки коррупции при строительстве защитных сооружений, а также выразил уверенность, что выделенные на оборудование оборонительных рубежей средства были разворованы.