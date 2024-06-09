Нарендра Моди в третий раз занял пост премьера Индии

Лидер «Национально-демократического альянса», который выиграл парламентские выборы в Индии, Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Times of India.

Торжественная церемония прошла в резиденции президента в Нью-Дели. На церемонии присутствовали тысячи гостей, в том числе президент Индии Драупади Мурму, а также руководители Бангладеш, Шри-Ланки, Непала и Мальдив. Прямая трансляция из Раштрапати-Бхавана велась на местных телеканалах. После принятия присяги премьер-министром, президент Драупади Мурму продолжила приводить к присяге членов нового правительства страны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил индийского премьера с победой его партии на парламентских выборах. Во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны договорились продолжать конструктивное личное взаимодействие. Путин отметил признание жителями Индии достигнутых результатов в социально-экономическом развитиии.