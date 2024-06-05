Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Глава государства поздравил индийского премьера с успехом победы его партии на всеобщих парламентских выборах. Владимир Путин отметил, что победа Индийской народной партии является отражением поддержки народом проводимого руководством политического курса в стране. Также российский президент указал на признание жителями Индии достигнутых результатов в социально-экономическом развитии, а также укреплении ее международного авторитета.

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям», - говорится в сообщении.

В заявлении Кремля также говорится, что стороны условились продолжать конструктивное личное взаимодействие.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе с кабинетом министров, встретившись с президентом страны Драупади Мурму. В стране состоялись выборы в парламент, по итогам которых Национальный демократический альянс (НДА) завоевал 292 из 543 мест в нижней палате во главе с Индийской народной партией, которая заняла первое место по числу полученных мандатов - 240.