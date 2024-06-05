МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди

Стороны условились продолжать конструктивное личное взаимодействие.
Игнат Далакян 2024-06-05 17:53:26
© Фото: Russian Presidency, ZUMAPRESS, Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Глава государства поздравил индийского премьера с успехом победы его партии на всеобщих парламентских выборах. Владимир Путин отметил, что победа Индийской народной партии является отражением поддержки народом проводимого руководством политического курса в стране. Также российский президент указал на признание жителями Индии достигнутых результатов в социально-экономическом развитии, а также укреплении ее международного авторитета.

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям», - говорится в сообщении.

В заявлении Кремля также говорится, что стороны условились продолжать конструктивное личное взаимодействие.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе с кабинетом министров, встретившись с президентом страны Драупади Мурму. В стране состоялись выборы в парламент, по итогам которых Национальный демократический альянс (НДА) завоевал 292 из 543 мест в нижней палате во главе с Индийской народной партией, которая заняла первое место по числу полученных мандатов - 240.

#в стране и мире #Индия #Выборы #Владимир Путин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 