Грузия подтвердила приверженность укреплению отношений с США

В Грузии подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства с США. Об этом в поздравлении американцев с Днем независимости США заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

«Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению стратегического партнерства Грузии и США и дальнейшему укреплению связей дружбы и сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами», - написал Кобахидзе.

Ранее администрация США пригласила Грецию принять участие в саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен указал на противоречащие стремлению вступить в альянс действия Тбилиси.

Напомним, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, который осудили в США. Ответным действием в Вашингтоне пригрозили ввести ограничения на визы грузинским гражданам.