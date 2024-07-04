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Грузия подтвердила приверженность укреплению отношений с США

Премьер-министр Грузии поздравил американцев с Днем независимости.
Услада Дубинина 2024-07-04 12:50:21
© Фото: Александр Имедашвили, РИА Новости

В Грузии подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства с США. Об этом в поздравлении американцев с Днем независимости США заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

«Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению стратегического партнерства Грузии и США и дальнейшему укреплению связей дружбы и сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами», - написал Кобахидзе.

Ранее администрация США пригласила Грецию принять участие в саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен указал на противоречащие стремлению вступить в альянс действия Тбилиси.

Напомним, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, который осудили в США. Ответным действием в Вашингтоне пригрозили ввести ограничения на визы грузинским гражданам.

#в стране и мире #сша #Грузия #Партнерство
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