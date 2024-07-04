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Солдаты немецкой армии столкнулись с дефицитом вооружений

На 200 тысяч военнослужащих приходится около 50-60 тысяч винтовок.
Глеб Владовский 2024-07-04 01:30:22
© Фото: Oliver Berg dpa Globallookpress

Военнослужащие Бундесвера испытывают острую нехватку вооружения. Об этом сообщил в соцсетях журналист Чей Боуз.

«По имеющимся данным, немецкие Вооруженные силы сейчас имеют в своем распоряжении около 50-60 тысяч винтовок на свои 200 тысяч солдат», - приводит его слова телеканал 360.

Напомним, что 21 мая в ФРГ опровергли заявления об оказании помощи Киеву путем сбивания российских ракет со своей территории. Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлин не станет посылать свои войска на Украину.

#в стране и мире #ФРГ #бундесвер #нехватка вооружений
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