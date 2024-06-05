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Министр обороны ФРГ отверг возможность отправки войск на Украину

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил об отсутствии планов стран ЕС на отправку военных в Киев.
Услада Дубинина 2024-06-05 16:02:12
© Фото: IMAGO, Achille Abboud, Globallookpress

Германия не намерена отправлять войска на Украину, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Глава Минобороны Германии уточнил, что другие страны Евросоюза также не будут отправлять собственных военнослужащих в зону СВО для помощи Киеву. 

«Нет и нет», - ответил на вопросы о возможной отправке войск ФРГ и других стран ЕС на Украину Борис Писториус в эфире телеканала Phoenix.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск на Украину при соответствующей просьбе из Киева. Макрон уточнил, что военнослужащих отправят в зону конфликта при прорыве России линий фронта. 

По информации издания Le Monde, Эммануэль Макрон намерен создать коалицию стран для обучения состава ВСУ на территории Украины. Обучение планируют провести по нескольким темам: способы разминирования, навыки техэкспертизы военных самолетов и поддержки техники в рабочем состоянии.

#в стране и мире #войска #Германия #ВСУ #ФРГ
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