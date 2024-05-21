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ФРГ опровергла намерения сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной

Германия и страны Запада не обсуждают всерьез перехват ракет РФ над Украиной.
Услада Дубинина 2024-05-21 17:01:37
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

На Западе не идет обсуждение всерьез о возможности сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его мнению, это означало бы прямое участие в конфликте.

Ранее Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters предложил сбивать ракеты РФ над Украиной с территории стран НАТО. Борис Писториус прокомментировал высказывание политика: «Это очень деликатный запрос».

В интервью Зеленский рассказал о задержках решений по поставкам вооружения на Украину «примерно на год». По словам украинского лидера, ВСУ не хватает около 130 истребителей F-16 для противостояния российским воздушным силам. Ранее представитель Национальной гвардии штата Аризона заявил о планах американских военных выпустить в мае первых летчиков ВСУ, которых переобучали управлению истребителями F-16.

#ВС РФ #Украина #НАТО #Запад #ФРГ
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