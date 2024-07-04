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Чешского наемника отправили под суд за мародерство в Буче

В Праге начался суд над наемником ВСУ из Чехии за мародерство в 2022 году в Буче.
Услада Дубинина 2024-07-04 12:23:30
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress

В Праге начали судить 27-летнего гражданина Чехии Филиппа Симона, который воевал на стороне ВСУ в 2022 году, об этом сообщает портал Ceske noviny

Наемника обвиняют в мародерстве на территории города Буча. По заявлениям в суде известно, что доброволец ВСУ присваивал вещи и драгоценности погибших солдат, а также проводил «операции по зачистке» оставленных жителями домов. 

«Это было, например, золотое кольцо, золотые и серебряные инвестиционные слитки, другие украшения, наличные, а также, возможно, читалка для книг или фирменные солнцезащитные очки», - уточнил портал.

Подсудимый рассказал, что обнаруженные в оставленных домах вещи, деньги, электроника местных жителей делились между «штабом». Филипп Симон заявил в суде, что не преследовал цель обогатиться, забирая чужое имущество в Буче. По его словам, часть находок он оставлял у себя «на память», другие вещи - по рекомендации командира. 

Известно, что у Филиппа Симона не было разрешения президента Чехии на службу в иностранной армии. Доброволец ВСУ был уверен в своей безнаказанности, основываясь на заявлении премьер-министра Петра Фиалы, который обещал не наказывать наемников ВСУ. По данным Ceske noviny, подсудимому грозит тюремное заключение за наемничество и мародерство. 

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала армянских парламентариев передать список якобы погибших в Буче. Она отметила, что поездка армянской делегации в Бучу является «откровенно недружественным шагом» Еревана.

#в стране и мире #ВСУ #чехия #мародерство #суд #наемник #буча
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