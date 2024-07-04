Чешского наемника отправили под суд за мародерство в Буче

В Праге начали судить 27-летнего гражданина Чехии Филиппа Симона, который воевал на стороне ВСУ в 2022 году, об этом сообщает портал Ceske noviny.

Наемника обвиняют в мародерстве на территории города Буча. По заявлениям в суде известно, что доброволец ВСУ присваивал вещи и драгоценности погибших солдат, а также проводил «операции по зачистке» оставленных жителями домов.

«Это было, например, золотое кольцо, золотые и серебряные инвестиционные слитки, другие украшения, наличные, а также, возможно, читалка для книг или фирменные солнцезащитные очки», - уточнил портал.

Подсудимый рассказал, что обнаруженные в оставленных домах вещи, деньги, электроника местных жителей делились между «штабом». Филипп Симон заявил в суде, что не преследовал цель обогатиться, забирая чужое имущество в Буче. По его словам, часть находок он оставлял у себя «на память», другие вещи - по рекомендации командира.

Известно, что у Филиппа Симона не было разрешения президента Чехии на службу в иностранной армии. Доброволец ВСУ был уверен в своей безнаказанности, основываясь на заявлении премьер-министра Петра Фиалы, который обещал не наказывать наемников ВСУ. По данным Ceske noviny, подсудимому грозит тюремное заключение за наемничество и мародерство.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала армянских парламентариев передать список якобы погибших в Буче. Она отметила, что поездка армянской делегации в Бучу является «откровенно недружественным шагом» Еревана.