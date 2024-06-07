Захарова призвала Армению передать список погибших в Буче

Россия надеется на передачу списка от армянских парламентариев о якобы погибших людях в Буче, который ранее передал Киев властям Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», - заявила Захарова.

Глава МИД РФ отметила, что добивается предоставление данных, в том числе от ООН, два года. Захарова подчеркнула, что у России и Армении выстроен регулярный дружеский контакт.

Ранее СК России возбудил уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ после провокаций украинскими властями в городе Буча Киевской области. Со слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, Киев намеренно распространил в социальных сетях видео, которое якобы доказывает уничтожение мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о дезинформации и лжи с украинской стороны.