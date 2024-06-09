Захарова расценила поездку посла Армении в Бучу как недружественный шаг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поездка армянской делегации в Бучу является «откровенно недружественным шагом» со стороны официального Еревана.

В поездке участвовали глава столичного административного района Нор Норк Тигран Тер-Маргарян и армянской дипломатической миссии Владимир Карапетян, говорится в сообщении МИД России в Telegram-канале.

Мария Захарова сообщила, что в МИД Армении направлена нота протеста в связи с передачей армянской делегации помощи на нужды ВСУ и сделанными там высказываниями в адрес России.

«От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы иного и не ждали», - сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, прискорбно, что с таким шагом солидаризируются власти Армении.

Ранее Захарова призывала Армению передать России список якобы погибших в Буче, которые ранее Киев передал армянским властям. Она также подчеркнула, что у России и Армении выстроен регулярный дружеский контакт.