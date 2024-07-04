Из ростовского СИЗО уволили четверых сотрудников после захвата заложников

Четверых сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону уволили в ходе разбирательств после захвата заложников, об этом сообщает Life. Инспектор Виктор Кончаков, который оказался в заложниках у заключенных, переведен на административную должность в региональное управление ФСИН.

В ходе обысков сотрудники обнаружили у арестантов две приставки PlayStation 4 и один XBox.

Напомним, что утром 16 июня шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО. Злоумышленники были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Силовики ликвидировали захватчиков, одному из террористов удалось выжить. После захвата заложников заключенные в следственном изоляторе рассказали о попытках злоумышленников завербовать их в террористическую организацию.

Обновлено в 10.55. РИА Новости опровергает увольнение сотрудников СИЗО по отрицательным основаниям, ссылаясь на источник.