Вован и Лексус рассказали, как дозваниваются президентам

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о том, как им удается устанавливать контакты с лидерами стран. По их словам, иногда важна ситуация, при которой происходит разговор.

«Вот ракета в Польше упала в свое время, несколько лет назад. И президенту Польши звонили все подряд - от президента США до генсека НАТО. Естественно, он принимал звонки как угорелый. И тут мы вклинились. Тут сразу щелкнуло в голове - если он сейчас сидит у телефона, то можно как раз прорваться к нему», - рассказал Лексус в интервью телеканалу «360».

Работа пранкеров держится на трех столпах - эрудиции, актерском мастерстве и журналистике. С их помощью Вован и Лексус собирают нужную информацию о жертве розыгрыша и создают атмосферу, чтобы ее заинтересовать и убедить.

До президентов блогеры дозваниваются через их офисы, обычно у них нет личных номеров лидеров стран. Однако бывший президент Польши, с которым Вован и Лексус общались от лица Петра Порошенко, несколько раз перезванивал им, желая снова пообщаться с экс-президентом Украины.

Ранее Вован и Лексус раскрыли секрет успешного пранка. По словам блогеров, они используют социальную инженерию, психологию и действуют с индивидуальным подходом к каждому человеку. Благодаря этому «осечек» не случается, и, как результат, даже фигуры мирового масштаба с радостью делятся любой информацией.