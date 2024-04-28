Вован и Лексус поделились секретом успешного пранка

Каждый случай с теми или иными персонажами, которые попадаются на пранки Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), уникален и основан на человеческом факторе. Об этом рассказали «Звезде» сами участники дуэта.

По словам блогеров, они используют социальную инженерию, психологию и действуют с индивидуальным подходом к каждому человеку. Благодаря этому «осечек» не случается, и, как результат, даже фигуры мирового масштаба с радостью делятся любой информацией.

«Надо постоянно рассказывать несмотря на то, что, казалось бы, все знают, что есть такие мошенники. Но каждый день мы видим новые случаи», - рассказал Вован.

Они подчеркнули, что в одном 2023 году аферистам перевели около 15 млрд рублей. По мнению пранкеров, самый главный способ борьбы с преступными схемами - это информационная гигиена.

«Надо рассказывать как можно большему количеству людей... Если кто-то позвонит, будет рассказывать, что он из Центробанка, прокуратуры - откуда угодно, то положить трубку, проверить и перезвонить на нормальный номер из официальных источников», - пояснили блогеры.

От незаконной деятельности их занятие отличается тем, что они не преследует каких-либо корыстных интересов. Вся их деятельность направлена на общественные интересы, подчеркнули пранкеры.