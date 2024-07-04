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В Кремле исключили посредничество Турции на переговорах с Украиной

Отмечается, что Путин и Эрдоган провели встречу на саммите ШОС в Казахстане.
Глеб Владовский 2024-07-04 00:57:09
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сможет стать посредником при переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не возможно», - заявил спикер Кремля в интервью журналистам.

Ранее сообщалось, что Эрдоган предложил Путину во время встречи в Астане посетить Турцию с официальным визитом в самом скором времени. В свою очередь российский лидер заявил, что принял приглашение.

Напомним, что 3 и 4 июля в Астане проходит саммит ШОС. Из числа участников там находятся в том числе российский лидер, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерриш.

#в стране и мире #Турция #Дмитрий Песков #переговоры с Украиной
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