В Кремле исключили посредничество Турции на переговорах с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сможет стать посредником при переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не возможно», - заявил спикер Кремля в интервью журналистам.

Ранее сообщалось, что Эрдоган предложил Путину во время встречи в Астане посетить Турцию с официальным визитом в самом скором времени. В свою очередь российский лидер заявил, что принял приглашение.

Напомним, что 3 и 4 июля в Астане проходит саммит ШОС. Из числа участников там находятся в том числе российский лидер, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерриш.