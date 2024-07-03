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Генсек ООН Гутерриш прибыл в Астану на саммит ШОС

Руководитель организации отметил важность деятельности ШОС в сферах безопасности и экономики.
Алексей Курильченко 2024-07-03 10:38:24
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Астану, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Глава организации также встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.

«За последние несколько лет ШОС стала важным участником на международной арене. Хотя она остается приверженной своей первоначальной цели координации ответных мер на общие угрозы, включая терроризм и насильственный экстремизм, ШОС также стремится к углублению экономической интеграции и многогранного сотрудничества, способствуя региональной безопасности», - заявил Гутерриш изданию Kazinform.

Напомним, что саммит ШОС пройдет с 3 по 4 июля. В Астану уже прибыл президент России Владимир Путин. У российского лидера запланирован ряд важных двусторонних бесед с участниками саммита. В рамках саммита будет принято решение о вступлении в ряды организации Республики Беларусь.

#в стране и мире #ООН #шос #Астана #Антониу Гутерриш
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