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Эрдоган предложил Путину прибыть с визитом в Турцию

Турецкий лидер заявил, что хотел бы видеть российского лидера в своей стране в самое ближайшее время.
Алексей Курильченко 2024-07-03 15:17:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путин посетить Турцию с официальным визитом в самом скором времени. Об этом глава республики заявил в ходе встречи с президентом РФ на полях саммита ШОС в Астане.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее», - заявил Эрдоган.

Путин ответил Эрдогану, что принимает приглашение и обязательно приедет в Турцию.

Турецкий лидер также отметил, что две страны поддерживают «телефонную дипломатию», а министры РФ и Турции поддерживают связь друг с другом. Эрдоган заявил, что Турция стремится увеличить сумму товарооборота с Россией до 100 миллионов долларов, а также сотрудничать в сфере туризма.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Турцию официально состоится. По его словам, дата поездки будет определена после согласования графиков двух президентов.

#в стране и мире #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #шос #Визит
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