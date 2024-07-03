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Президент Финляндии: один звонок главы КНР может решить кризис на Украине

По мнению Александра Стубба, такой звонок показал бы миру лидерство Китая.
Алексей Курильченко 2024-07-03 09:44:22
© Фото: Xie Huanchi, Xinhua, Globallookpress

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может одним своим телефонным звонком разрешить украинский кризис. Такого мнения придерживается президент Финляндии Александр Стубб.

«Один телефонный звонок от президента Си Циньпина может разрешить этот (украинский. - Прим. ред.) кризис... Если бы он сказал: "Пора начать мирные переговоры", то Россия пошла бы на это», - заявил Стубб в интервью изданию Bloomberg.

По мнению Стубба, такой звонок мог бы «продемонстрировать лидерство Китая».

Отметим, что российская сторона неоднократно выражала готовность сесть за стол переговоров с Украиной - при условии достижения своих целей. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, переговорный процесс следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада.

#Китай #Украина #Си Цзиньпин #В ИноСМИ #звонок
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