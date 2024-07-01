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Песков: Путин по-прежнему открыт для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Россия открыта для диалога при условии достижения своих целей.
Услада Дубинина 2024-07-01 12:43:54
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин открыт для переговоров по Украине при условии достижения своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили», - заявил Песков.

Ранее Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer сообщил о возможности провести переговоры Москвы и Киева через посредников. В пример глава киевского режима привел соглашение о зерновом коридоре, в подписании которого участвовали Турция и ООН. Такую модель, по мнению Зеленского, можно рассмотреть для урегулирования вопросов «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства».

#в стране и мире #Украина #переговоры #Дмитрий Песков
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