МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил, что переговоры по Украине нужно начинать с чистого листа

Министр иностранных дел сказал, что никто не должен подсовывать Киеву заготовки.
Владимир Рубанов 2024-06-25 20:26:59
© Фото: МИД РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Переговоры по Украине необходимо начинать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Минске на встрече с белорусскими студентами. Министр напомнил, что Москва выдвинула ряд условий для переговоров, среди которых - демилитаризованный статус Украины и возобновление прав проживающего на ее территории русского и русскоязычного населения. Его права, по словам Лаврова, сейчас нарушаются грубейшим образом.

«Начинать надо с чистого листа. Имею в виду отсутствие каких-либо заготовок, которые будут подсовываться справа и слева. Либо пусть нам дадут какую-то реалистичную картину того, как Запад это видит. Как мы это видим, мы сказали: территории, признанные в качестве РФ, должны быть полностью освобождены, должна быть ликвидирована угроза безопасности Российской Федерации», - сказал российский министр.

Кроме того, Сергей Лавров высказался о реакции США и ЕС на теракт в Севастополе

«Мы предприняли жесткие демарши перед США, поскольку нет сомнений в том, что без их как минимум молчаливого одобрения, а на самом деле без прямого технологического участия теракты в Севастополе не могли быть организованы. Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы прямого террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации», - сказал глава МИД РФ.

В ходе встречи с Александром Лукашенко Сергей Лавров сообщил, что Белоруссия станет полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества уже в июле, на ближайшем саммите ШОС в Астане. Министр иностранных дел России обсудил с белорусским лидером тему евразийской безопасности.

#Теракт #Украина #Сергей Лавров #сша #Севастополь #ЕС #МИД РФ #переговоры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 