Лавров заявил, что переговоры по Украине нужно начинать с чистого листа

Переговоры по Украине необходимо начинать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Минске на встрече с белорусскими студентами. Министр напомнил, что Москва выдвинула ряд условий для переговоров, среди которых - демилитаризованный статус Украины и возобновление прав проживающего на ее территории русского и русскоязычного населения. Его права, по словам Лаврова, сейчас нарушаются грубейшим образом.

«Начинать надо с чистого листа. Имею в виду отсутствие каких-либо заготовок, которые будут подсовываться справа и слева. Либо пусть нам дадут какую-то реалистичную картину того, как Запад это видит. Как мы это видим, мы сказали: территории, признанные в качестве РФ, должны быть полностью освобождены, должна быть ликвидирована угроза безопасности Российской Федерации», - сказал российский министр.

Кроме того, Сергей Лавров высказался о реакции США и ЕС на теракт в Севастополе.

«Мы предприняли жесткие демарши перед США, поскольку нет сомнений в том, что без их как минимум молчаливого одобрения, а на самом деле без прямого технологического участия теракты в Севастополе не могли быть организованы. Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы прямого террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации», - сказал глава МИД РФ.

В ходе встречи с Александром Лукашенко Сергей Лавров сообщил, что Белоруссия станет полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества уже в июле, на ближайшем саммите ШОС в Астане. Министр иностранных дел России обсудил с белорусским лидером тему евразийской безопасности.