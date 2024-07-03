Белоруссия отметила 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Пиджак с наградами ветеран Леонид Еремин надевает всего дважды в год: в День Победы и в День освобождения Белоруссии. Эти два праздника для него святы. Партизан, всего в 10 лет уже рядовой, выполнял приказы наравне со взрослыми: вел «рельсовую войну», ходил в «секреты».

«Две гранаты было у меня. И если бы я попал в плен, я бы совершил то же самое, что и наш белорусский Герой Советского Союза Марат Казей, который подорвал себя и немцев, потому что мы были вне закона, нас вешали, над нами издевались», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Леонид Еремин.

Началась Великая Отечественная в Бресте, где единственная в мире крепость-герой. Тогда в 41-ом одной из первых приняла на себя удар врага. Германские войска, застав гарнизон врасплох, ударили тысячью снарядов артиллерии. Но защитники стояли насмерть, до последнего вздоха.

На штурм крепости гитлеровское командование отводило всего 8 часов. Но защитники гарнизона обороняли его больше месяца. И их смелость была несокрушимой. Брестская крепость - символ мужества и героизма.

«Отца я помню… только его руки, которые бросали меня вверх, ловили, и мне было так хорошо, так хорошо», - вспомнил сын участника обороны Брестской крепости Владимир Семочкин.

Владимиру Семочкину было без малого три года. Но в его памяти навечно то первое утро войны, в укрытии, в подвале Брестской крепости. И теплота рук отца, который обнимал в последний раз. В семейном архиве это его единственное фото. Политрук Илья Семочкин погиб на восьмой день обороны.

За время оккупации от рук нацистов погиб каждый 3-ий житель Белоруссии. Свирепствуя, каратели убивали целыми селами, расстреливали, сжигали людей заживо. Всех. Без разбора. От мала до велика. Национальная святыня, место скорби, трагическое напоминание об ужасах прошлого - мемориальный комплекс Хатынь. Деревня, которой уже 81 год, нет на карте Белоруссии.

Деревню Хатынь немцы уничтожили полностью. За возможное оказание помощи партизанам. В марте 43-го. Согнали в сарай стариков, женщин, детей, заперли и подожгли. 149 человек сгорели заживо. Самому младшему жителю Хатыни было всего семь недель.

В июне 44-го началась наступательная операция «Багратион». Ее разработка проводилась в строжайшей тайне. Чтобы дезинформировать противника в части направления удара. А на самом деле окружить и уничтожить его в районе Минска.

«Представьте, буквально, недавно открывается второй фронт, а тут уже с востока быстро идут советские войска, прорывая линии от Бобруйска до Витебска, этот белорусский балкон, просто стремительными темпами продвижения», - рассказала младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Екатерина Терешкова.

Сегодня Центральный архив Минобороны России рассекречивает уникальные документы о подготовке и проведении операции «Багратион». Теперь на сайте военного ведомства - новый раздел с публикацией директивы Ставки, планами операции, описаниями и картами боевых действий.

«По масштабности, по своей скрытности одна из операций, которая была произведена в такой степени секретности, что немцы были обескуражены, наступление произошло очень неожиданно. С той стороны, с которой они не ждали», - отметила главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦАМО РФ Юлия Венгер.

Советские танки ворвались в город рано утром 3 июля, уже к 9-ти часам освободив его от вражеских захватчиков. За это танковая бригада получила наименование «Минская», а ее командир, тогда полковник, с 75-го года - маршал Олег Лосик удостоен звания Героя Советского Союза. Сегодня его имя носит одна из улиц столицы Белоруссии.

Самый известный памятник воинам-освободителям Минска Т-34, на постаменте, в самом сердце столицы Белоруссии. На его башне четко видны бортовой номер - 145 и буква «Л» - принадлежность к 4-й гвардейской танковой бригаде полковника Олега Лосика.

Советские войска Минск встречали разрушенным, город лежал в руинах, но в тот день в нем звучала музыка. А Москва салютовала воинам-освободителям. В их честь прогремел залп из 324 орудий. Так завершился первый этап операции «Багратион». Пятый сталинский удар, который открыл Красной армии путь дальше на запад.

Ранее в Белоруссии прошел военный парад в честь 80-летия освобождения Минска. На парад приехали министр обороны России Андрей Белоусов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.