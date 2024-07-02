Раскрыты планы немцев по уничтожению Минска и его жителей в годы ВОВ

Минобороны РФ опубликовало планы гитлеровцев по уничтожению Минска и его жителей. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

К 80-летию освобождения Белоруссии и города-героя Минск от немецко-фашистских войск Минобороны России запустило новый историко-познавательный проект «Победные удары "Багратиона"», в котором содержатся рассекреченные архивные документы о подготовке и проведении Белорусской наступательной операции «Багратион» - одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны.

В новом проекте опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива российского военного ведомства: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы предстоящей операции, описание и карты боевых действий, приказы военачальников, наградные листы на участников Минской наступательной операции, являющейся составной частью Белорусской наступательной операции «Багратион», схемы и уникальные фотоматериалы, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности, в том числе, планы гитлеровцев касательно столицы БССР.

Уточняется, что разбомбив Минск в июне 1941 года, немцы не только собирались его восстанавливать. Они планировали уничтожить часть советских горожан, а другую принудить к работе по обслуживанию нужд вермахта, в то время как третью выселить в деревню для использования в качестве сельскохозяйственных рабов.

«Германский генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе даже заявил, что крупные города не стоит восстанавливать и по той еще причине, что "город портит белоруса, так как он привязан к земле"», - говорится в заявлении.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа.

3 июля 1944 года Красная Армия освободила город-герой Минск, окружила и затем уничтожила в белорусских «котлах» наиболее боеспособную группировку немецкой армии «Центр». Не имеющая себе равных по пространственному размаху, Белорусская стратегическая наступательная операция по праву считается крупнейшим достижением отечественного военного искусства. В результате нее была разгромлена мощнейшая группировка вермахта, освобождены Белоруссия и ее столица Минск, большая часть Литвы а также восточные районы Польши. Это стало возможным благодаря беспримерному мужеству, героизму решимости и самопожертвованию сотен тысяч советских воинов и партизан Белоруссии, многие из которых пали смертью храбрых на белорусской земле во имя Победы над врагом.

Ранее были рассекречены документы по подготовке к операции «Багратион», основную роль в которой сыграла дезинформация со стороны советских разведчиков. Грифы «Секретно» сняли со всех документов, связанных с подготовкой к проведению операции, во время которой Красная Армия освободила территорию Белоруссии.

Материал подготовили Глеб Владовский, Игнат Далакян и Николай Баранов.