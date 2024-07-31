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Власти Ирана обсудят ответные меры на убийство Изрилем Хании

Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.
Глеб Владовский 2024-07-31 08:33:05
© Фото: Iranian Foreign Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Власти Ирана обсудят ответные меры в отношении Израиля, в результате ударов которого был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что в ходе заседания, организованного высшим советом национальной безопасности республики, будет составлен план военных ответов. По данным источников, на совещании присутствуют высокопоставленные офицеры КСИР.

Напомним, что в результате атаки со стороны ЦАХАЛ по резиденции Хании, погиб сам политик и его телохранитель.

В свою очередь в ХАМАС также подтвердили его гибель.

#в стране и мире #Израиль #Иран #ксир #Исмаил Хания
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