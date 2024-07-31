ВС РФ начали третий этап учений нестратегических ядерных сил

Российские войска приступили к проведению третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. В тренировке принимают участие личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе третьего этапа военнослужащие отработают задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Задействованный в учении личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данный этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.

Напомним, что в рамках первого и второго этапов тренировки были отработаны вопросы подготовки частей Южного и Ленинградского военных округов, а также подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В частности, в первом этапе отрабатывалось снаряжение гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» специальными боевыми частями.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов