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Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ и Белоруссии

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники.
2024-06-11 08:48:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. В ходе него отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны России отметили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Напомним, в рамках первого этапа учений личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#учения #ядерные силы #МО РФ #тренировка #президент россии
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