Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ и Белоруссии

В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. В ходе него отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны России отметили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Напомним, в рамках первого этапа учений личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.