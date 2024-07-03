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Минздрав Палестины сообщил о гибели четырех человек на Западном берегу

Палестинский минздрав сообщил, что четырех человека погибли в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев на Западном берегу реки Иордан.
Марина Крижановская 2024-07-03 01:47:02
© Фото: IMAGO Hadi Daoud apa images Globallookpress

В результате израильского рейда на Западном берегу реки Иордан погибли четыре палестинских жителя. Уточняется, что удар ВВС Израиля пришелся на лагерь беженцев Нур-Шамс в городе Тулькарм. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

«Четыре палестинца погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нур-Шамс в городе Тулькарм на Западном берегу», - заявили в ведомстве.

Днем ранее сообщалось, что в этом лагере скончался израильский военнослужащий. Так, 22-летний военный водитель Иегуда Гетто погиб при детонации самодельного взрывного устройства.

За все время новой эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября 2023 года, погибли более 36 тысяч палестинцев, свыше 81 тысячи пострадали. При этом по данным израильских властей, среди израильтян погибли около 1,2 тысячи человек. 

Также в середине июня ООН выдвигала предположение, что этим летом более миллиона человек могут погибнуть в секторе Газа от голода.

#в стране и мире #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #ввс израиля #палестино-израильский конфликт #Минздрав Палестины
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