Минздрав Палестины сообщил о гибели четырех человек на Западном берегу

В результате израильского рейда на Западном берегу реки Иордан погибли четыре палестинских жителя. Уточняется, что удар ВВС Израиля пришелся на лагерь беженцев Нур-Шамс в городе Тулькарм. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

«Четыре палестинца погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нур-Шамс в городе Тулькарм на Западном берегу», - заявили в ведомстве.

Днем ранее сообщалось, что в этом лагере скончался израильский военнослужащий. Так, 22-летний военный водитель Иегуда Гетто погиб при детонации самодельного взрывного устройства.

За все время новой эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября 2023 года, погибли более 36 тысяч палестинцев, свыше 81 тысячи пострадали. При этом по данным израильских властей, среди израильтян погибли около 1,2 тысячи человек.

Также в середине июня ООН выдвигала предположение, что этим летом более миллиона человек могут погибнуть в секторе Газа от голода.