ЦАХАЛ подтвердил гибель двух своих военнослужащих в боях с ХАМАС

Во время боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС погибли еще двое израильских военных. Их гибель подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что один из них - 21-летний сержант Ори Ицхак Хадад. Он был в составе 931-го батальона бригады «Нахаль» и погиб на юге сектора Газа во время боевых действий.

Про второго - военного водителя, сержанта Иегуду Гетто - сказано, что он скончался из-за взрыва. По информации ТАСС, сдетонировало самодельное взрывное устройство в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан.

«Майор в отставке Иегуда Гетто, 22 года, из Пардес Хана-Каркура, военный водитель, упал во время оперативных действий в районе бригады Менаше», - указали в пресс-службе ЦАХАЛ.

Таким образом, общее количество погибших военнослужащих ЦАХАЛ за все время эскалации палестино-израильского конфликта составило 672 человека.

Одними из таких жертв, как сообщалось 15 июня, стали восемь израильских военных. Они скончались в Рафахе при взрыве БТР. Тогда же уточнялось, что число солдат ЦАХАЛ, убитых во время наземной операции против ХАМАС и военных действий вдоль границы с сектором Газа, достигло 307.