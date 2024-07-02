МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦАХАЛ подтвердил гибель двух своих военнослужащих в боях с ХАМАС

Майор в отставке Иегуда Гетто и сержант Ори Ицхак Хадад погибли на Западном берегу реки Иордан и на юге сектора Газа, соответственно, во время боевых действий с палестинским движением ХАМАС.
Марина Крижановская 2024-07-02 06:23:50
© Фото: Israel Defense Forces XinHua Globallookpress

Во время боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС погибли еще двое израильских военных. Их гибель подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что один из них - 21-летний сержант Ори Ицхак Хадад. Он был в составе 931-го батальона бригады «Нахаль» и погиб на юге сектора Газа во время боевых действий.

Про второго - военного водителя, сержанта Иегуду Гетто - сказано, что он скончался из-за взрыва. По информации ТАСС, сдетонировало самодельное взрывное устройство в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан.

«Майор в отставке Иегуда Гетто, 22 года, из Пардес Хана-Каркура, военный водитель, упал во время оперативных действий в районе бригады Менаше», - указали в пресс-службе ЦАХАЛ.

Таким образом, общее количество погибших военнослужащих ЦАХАЛ за все время эскалации палестино-израильского конфликта составило 672 человека.

Одними из таких жертв, как сообщалось 15 июня, стали восемь израильских военных. Они скончались в Рафахе при взрыве БТР. Тогда же уточнялось, что число солдат ЦАХАЛ, убитых во время наземной операции против ХАМАС и военных действий вдоль границы с сектором Газа, достигло 307.

#в стране и мире #сектор Газа #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #погибшие израильтяне
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 