Американские истребители F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве. Такое заявление сделал обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. По его словам, данные самолеты устарели для конфликтов с участием великих держав.

«Как только украинцы столкнутся с контролируемым Россией воздушным пространством, ценность F-16 заметно снизится, как и вероятность его выживания», - отмечает Касс.

Он считает, что основная проблема истребителя заключается в слишком высокой заметности для средств обнаружения.

Напомним, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники прямо сейчас направляют киевскому режиму истребители F-16. Они поступят этим летом. По словам чиновника,боевые самолеты летят на Украину из Дании.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носители ядерного оружия, вне зависимости от модификации. Поставки таких самолетов - целенаправленная провокация.