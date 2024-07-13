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NI: истребители F-16 не выживут в подконтрольном России небе

Американские самолеты устарели для конфликтов с участием великих держав.
Сергей Лебедев 2024-07-13 08:02:31
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Американские истребители F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве. Такое заявление сделал обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. По его словам, данные самолеты устарели для конфликтов с участием великих держав.

«Как только украинцы столкнутся с контролируемым Россией воздушным пространством, ценность F-16 заметно снизится, как и вероятность его выживания», - отмечает Касс.

Он считает, что основная проблема истребителя заключается в слишком высокой заметности для средств обнаружения.

Напомним, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники прямо сейчас направляют киевскому режиму истребители F-16. Они поступят этим летом. По словам чиновника,боевые самолеты летят на Украину из Дании.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носители ядерного оружия, вне зависимости от модификации. Поставки таких самолетов - целенаправленная провокация.

#Россия #самолеты #истребители #сша #Вашингтон #F-16
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