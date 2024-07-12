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США заморозили помощь Грузии из-за «подрыва демократии» в стране

Замгоссекретаря заявила, что в Вашингтоне обеспокоены «дезинформацией, которую распространяют некоторые представители правящей партии».
Владимир Рубанов 2024-07-12 21:21:38
© Фото: Nicholas Muller Keystone Press Agency, Global Look Press

США заморозили помощь Грузии на неопределенный срок, сообщила заместитель госсекретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, сообщает ТАСС. Кроме того, поставлена на паузу интеграция Грузии в Евросоюз, сказала Зея по итогам своего визита в эту страну.

В Вашингтоне сильно обеспокоены «антидемократичными действиями правительства Грузии и дезинформацией, которую распространяют некоторые представители правящей партии», сказала представитель Госдепа.

Такие действия Тбилиси «подрывают евроатлантический путь» страны, сказала Зея.

Ранее американцы перенесли на неопределенный срок военные учения Noble Partner 2024 («Достойный партнер - 2024») из-за «пересмотра стратегических отношений». Они были запланированы на лето 2024 года.

Отношения Тбилиси с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах. Вашингтон ввел визовые ограничения для ряда граждан Грузии, которые якобы причастны к «подрыву демократии» в стране. Ранее ЕС заявил о приостановке интеграции Грузии.

В Службе внешней разведки России заявляли, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по результатам парламентских выборов в стране. В США дали указания местной оппозиции готовиться к протестам в стране в этот период.

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