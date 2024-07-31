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В Волгоградской области возросло число желающих служить по контракту

Фиксируется существенный рост числа желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции.
2024-07-31 18:07:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Число желающих пойти на военную службу по контракту в Волгоградской области увеличилось, сообщает Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, в волгоградский пункт отбора граждане приходят записываться каждый день. С начала года на военную службу по контракту в ВС РФ поступило уже более 4 000 жителей региона. Значительно растет число желающих отправиться в зону проведения спецоперации.

С кандидатами беседуют, разъясняют социальные гарантии военнослужащих, доводят им права и обязанности при заключении контракта. Будущие бойцы проходят медосвидетельствование и профессионально-психологический отбор. При определении места службы учитываются пожелания кандидата.

Документы оформляются в течение пары дней, после чего добровольцы отправляются в воинские части, где проходят военную подготовку. Заключают контракт как люди с опытом службы, так и без него.

В Свердловской области добровольцы также заключают контракты с Минобороны. Бойцы проходят подготовку на полигонах, сдают экзамены, только после этого отправляются в зону спецоперации. Инструкторы информируют уральцев о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей.

Отметим, что регионы России стали повышать выплаты участникам специальной военной операции после рекомендации президента РФ Владимира Путина. Напомним, глава государства подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря. Она составит 400 тысяч рублей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #служба #МО РФ #контракт
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