Путин подписал указ о выплате тем, кто заключит контракт до конца года

Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей для граждан, которые до конца года подпишут контракт с МО РФ.

Выплату получат те, кто заключит контракт для службы в зоне спецоперации с 1 августа и до конца текущего года.

При этом властям субъектов Федерации было рекомендовано выплачивать еще по 400 тысяч рублей из региональных средств.

Ранее подготовку контрактников в Ленинградской области проинспектировал министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что сейчас основная задача - создать в центрах подготовки курсы по управлению багги и квадроциклами.