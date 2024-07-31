МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал указ о выплате тем, кто заключит контракт до конца года

Федеральная выплата для тех, кто заключит контракт с Минобороны России для службы в зоне СВО с 1 августа до конца года, составит 400 тысяч рублей.
Тимур Шерзад 2024-07-31 10:14:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей для граждан, которые до конца года подпишут контракт с МО РФ. 

Выплату получат те, кто заключит контракт для службы в зоне спецоперации с 1 августа и до конца текущего года.

При этом властям субъектов Федерации было рекомендовано выплачивать еще по 400 тысяч рублей из региональных средств. 

Ранее подготовку контрактников в Ленинградской области проинспектировал министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что сейчас основная задача - создать в центрах подготовки курсы по управлению багги и квадроциклами.

#армия #Владимир Путин #контракт #выплата #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 