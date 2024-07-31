Путин подписал указ о выплате тем, кто заключит контракт до конца года

Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей для граждан, которые до конца года подпишут контракт с МО РФ.
Выплату получат те, кто заключит контракт для службы в зоне спецоперации с 1 августа и до конца текущего года.
При этом властям субъектов Федерации было рекомендовано выплачивать еще по 400 тысяч рублей из региональных средств.
Ранее подготовку контрактников в Ленинградской области проинспектировал министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что сейчас основная задача - создать в центрах подготовки курсы по управлению багги и квадроциклами.
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