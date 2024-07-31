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Эксперт Каргин: в ХАМАС может начаться раскол после гибели Хании

Исмаил Хания был связующим звеном между конфликтующими сторонами в организации.
Услада Дубинина 2024-07-31 17:05:52
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress

Убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании может привести к внутренним расколам. Об этом «360» рассказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

Со слов эксперта, лидер организации ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар и председатель политбюро палестинской партии Исламского движения сопротивления Халед Машаль имеют разногласия, которые могут стать причиной проблем.

«Хания был... связующим звеном между двумя этими людьми, которые между собой конфликтовали и в последнее время, по слухам, практически не общались», - рассказал Каргин.

Иран не пойдет на прямое столкновение с Израилем, уточнил эксперт. Тегеран выберет «действовать через свои прокси» или использовать в своих целях диппредставительства Израиля в странах.

Напомним, что в Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Палестине вину за нанесенный удар по резиденции лидера возложили на Израиль. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель Хании является политическим убийством.

#в стране и мире #Израиль #Иран #ХАМАС #глава политбюро
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