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Житель Карелии рассказал, как люди спасались во время затопления поселка

В результате ЧП с дамбой в Сегежском округе Карелии затопило дачные участки.
Услада Дубинина 2024-07-31 15:25:28
© Фото: МЧС РФ

Жители поселка в Сегежском округе Карелии помогали друг другу выбираться из подтопленных в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале домов. Об этом «360» рассказал местный житель Валерий. 

Со слов Валерия, на его дачном участке под воду ушли баня и гаражи, крыльцо дома оказалось подтопленным. В результате аварии повредились документы. 

«У меня машина уплыла, документы, дом... лодка, гаражи - все унесло», - рассказал местный житель. 

Знакомых Валерия объявили пропавшими без вести, в числе которых оказалась его сменщица на работе. 

Напомним, что в Карелии размыло перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В Сегежском округе объявили режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что количество пострадавших в результате аварии на ББК возросло до 10 человек. Спасатели продолжают искать трех жителей, в том числе водителя экскаватора, который работал в зоне подтопления.

#в стране и мире #МЧС РФ #авария #карелия #ЧП
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