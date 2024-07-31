Житель Карелии рассказал, как люди спасались во время затопления поселка

Жители поселка в Сегежском округе Карелии помогали друг другу выбираться из подтопленных в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале домов. Об этом «360» рассказал местный житель Валерий.

Со слов Валерия, на его дачном участке под воду ушли баня и гаражи, крыльцо дома оказалось подтопленным. В результате аварии повредились документы.

«У меня машина уплыла, документы, дом... лодка, гаражи - все унесло», - рассказал местный житель.

Знакомых Валерия объявили пропавшими без вести, в числе которых оказалась его сменщица на работе.

Напомним, что в Карелии размыло перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В Сегежском округе объявили режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что количество пострадавших в результате аварии на ББК возросло до 10 человек. Спасатели продолжают искать трех жителей, в том числе водителя экскаватора, который работал в зоне подтопления.