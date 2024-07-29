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Число пострадавших при аварии на дамбе в Карелии возросло до 10

По данным главы республики, из них спасены семеро, поиски продолжаются.
Глеб Владовский 2024-07-29 14:18:50
© Фото: СК РФ

Число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии возросло до десяти человек. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«В настоящий момент семеро человек спасены, им оказана вся необходимая помощь. Продолжаются поиски ещё троих, в том числе водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на месте происшествия задействованы 109 спасателей, 92 из которых от МЧС РФ, а также 36 единиц техники.

Ранее сообщалось, что шесть человек пропали без вести в результате размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала в регионе.

#в стране и мире #МЧС РФ #карелия #пострадавшие #пропавшие без вести #прорыв дамбы
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