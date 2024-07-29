МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Карелии размыло перемычку между шлюзами ББК

Вода движется в направлении дачного кооператива «Балтийский».
Алексей Курильченко 2024-07-29 09:27:17
© Фото: Илья Тимин, РИА Новости

В Сегежском округе Республики Карелия произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК). На место происшествия выехал глава республики Артур Парфенчиков.

«Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек», - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.

На место аварии выехали группировка МЧС РФ в составе 50 человек, а также 65 человек из Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Силы и средства медицины катастроф, а также санавиация приведены в готовность.

#в стране и мире #карелия #Артур Парфенчиков #ббк #размытие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 