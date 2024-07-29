В Карелии размыло перемычку между шлюзами ББК

В Сегежском округе Республики Карелия произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК). На место происшествия выехал глава республики Артур Парфенчиков.

«Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек», - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.

На место аварии выехали группировка МЧС РФ в составе 50 человек, а также 65 человек из Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Силы и средства медицины катастроф, а также санавиация приведены в готовность.