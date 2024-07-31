Прокуратура показала фото с места убийства Игоря Талькова

Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала фотографии с места убийства певца Игоря Талькова в 1991 году. Данные материалы использовались в ходе первого судебного заседания по данному делу, которое прошло 31 июля.

На снимках показано место, где лежал смертельно раненный Тальков, и изображены помещения Дворца спорта «Юбилейный», где и произошла трагедия. Также в распоряжении прокуратуры имеются фотографии простреленной майки Талькова и пуль.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе заседания рассматривалось дело в отношении концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется в убийстве и покушении на убийство. По данным следствия, Шляфман пытался застрелить охранника Игоря Малахова, к которому испытывал неприязненные отношения. Однако тот увернулся, а пуля попала в Талькова.

Шляфман уехал в Израиль в 1992 году. В 2022 году ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Убийство Талькова произошло 6 октября 1991 года. Тогда случился конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и Тальковым. Установлено, что в ходе конфликта концертный директор Талькова Валерий Шляфман, который вмешался в перепалку, нанес певцу смертельное огнестрельное ранение из револьвера системы Нагана.