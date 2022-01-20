Суд заочно заключил под стражу обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Суд Санкт-Петербурга заочно избрал меру пресечения в отношении Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта Игоря Талькова. Мера избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.

«В суде следователь пояснил, что Шляфман находится в международном розыске. Проживает в Израиле безвыездно. На первоначальном этапе препятствовал следствию, давал показания, что выстрел произвел Малахов, склонял свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал револьвер в бачке унитаза в гримерной Талькова. Кроме того, вина Шляфмана подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз», - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что выдача Шляфмана израильской стороной возможна в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Минюстом Израиля. Обвинение также просило суд переквалифицировать вменяемую ему статью «Убийство, совершенное по неосторожности» на «Убийство».