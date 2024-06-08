Концертного директора Талькова обвинили в убийстве артиста

Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу заявило, что расследование убийства певца Игоря Талькова завершено. Его концертный директор Валерий Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

«Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым, Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», - уточнила официальный представитель ведомства Ольга Петренко.

Шляфмана обвиняют в убийстве, а также в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, согласно статье 15, пункта «д» части 2 статьи 102, пункта «д» части 2 статьи 102 УК РСФСР.

Кроме того, в СК уточнили, что скрывшегося в Израиле Шляфмана, органы следствия в 1992 году заочно привлекли в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности. Спустя 29 лет, в 2021 году, следователи возобновили расследование уголовного дела. На основе собранных доказательств они сделали вывод о причастности концертного директора к совершению умышленных преступлений.

В частности, следователи допросили свыше 150 свидетелей по всей стране, включая эстрадных артистов, сотрудников милиции и дворца спорта, которые были на месте происшествия. Также проводились генетические исследования.

«Допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», - уточнила Петренко.

В настоящее время уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и для передачи в суд для рассмотрения.

Убийство певца и композитора Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный». Он готовился к выступлению, находясь в своей гримерке, которому так и не суждено было состояться. Артист погиб после выстрела в сердце из револьвера системы Нагана.